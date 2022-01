Hello la communauté,Je sais qu'il y a de gros fan de Kiseki et j'ai vu l'article de Guiguifmais c'est pour rappeler que les précos sont ouverte.J'ai précommandé la Limited Edition chez "NISA Europe".Depuis le Brexit, on a malheuresement les frais de douane donc ça douillemais depuis que j'attends la sortie de "Zero no Kiseki", je n'ai pas hésitéLien pour préco:Et vu que je suis un pigeon, j'ai préco le puzzle avec:Bon jeu,