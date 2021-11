Vous préférez lequel entre ces deux jeux de défouraillage de zombies en coop multi ?World War Z AftermathouBack 4 Bloodpour ma part je préfère world war Z aftermath, pour sa gestion du corps à corps, ses perks et aussi le fait de pouvoir passer de la vue en TPS à FPS, j'ai essayé aussi back 4 blood, mais j'ai pas réussi à accrocher (et pourtant je suis un gros fan de left 4 dead)...

Like

Who likes this ?

posted the 11/30/2021 at 07:09 PM by jaysennnin