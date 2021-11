Dessin

Avec la sortie du chapitre spécial de Bleach, je me suis relancé dedans. Pour ma part, bleach a été mon premier vrai manga (le premier pour lequel j'attendais toutes les semaines avec impatience). Je me suis fait un petit poster perso (qui est divisé en trois). Je vais l'imprimer sur displate et il ira décorer mon bureauLes dessins ne sont pas définitifs. Je vais peut être les améliorer avant l'impression.Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir). Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi me suivre sur instagram.Peace