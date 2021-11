Dessin

J'ai pas énormement de temps pour dessiner ces derniers temps. Voici une selection de ce que j'ai fait rapidement sur tablette histoire de ne trop perdre la main. Certains ne sont pas terminés (et ne le seront probablement jamaisComme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir). Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi me suivre sur instagram.Peace