Dessin

Rien à voir avec le JV mais c'est mon blog après tout. Je fais ce que je veux. Voici un projet qui m'a pris du temps (environ 50h). Avec du recul, c'est pas tant que ça. En 50 heures on n'arrive même pas à finir l'introduction de Persona 5. Il reste encore deux/trois détails à finir mais je pense avoir terminé ce projet à 99%.A coté d'un autre tableau que j'ai réalisé:Un zoom sur le travail de la résine:Le dessin que j'ai réalisé sur Procreate:Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir). Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi me suivre sur instagram.Peace