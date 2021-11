RE 2 et 3 seront prochainement jouables en VR sur PC avec prise en charge des contrôleurs grâce au modder Praydog , RE7 et 8 sont les prochains sur la liste.Techniquement, les jeux utilisant le RE engine sont adaptables en VR avec ce mod comme MH Rise.Source: https://www.resetera.com/threads/re-engine-games-resident-evil-2-3-7-8-are-soon-to-be-playable-in-vr-including-motion-controls-on-pc-via-mods.506106/

posted the 11/05/2021 at 05:02 PM by dabaz