Pas de date, mais possibilité de s'enregistré pour participer à la beta.Gameplay tueur Dollmaster:Gameplay tueur Loup garou:Gameplay survivant:Une autre vidéo de gameplay:Le jeu:Choisissez entre le bien et le mal et luttez pour votre vie dans ce palpitant jeu d'action asymétrique en 4 contre 1, hommage à l'ère de l'horreur des années 80, où les adolescents d'une petite ville affrontent des monstres terrifiants sortis tout droit des rayons de leur vidéoclub local.VHS associe un gameplay tendu basé sur les compétences à de superbes cartes inspirées du décor, à des armes surpuissantes et à un éventail infini de personnages et de costumes colorés. Il n'y a jamais deux matchs identiques, car le pouvoir change de façon imprévisible entre les adolescents et le monstre, pour se terminer par un combat à mort garanti.Entre les sessions, déverrouillez une étagère de films VHS toujours plus grande, remplie de nouveaux monstres, d'adolescents et de cartes, ainsi que des défis étendus et des coupes du réalisateur, et des cosmétiques gratuits en édition limitée pour devenir le joueur, le collectionneur et le fan ultime.Quelques screens: