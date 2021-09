Salut à tous,



J'ai installé le jeu "Song of iron" sur ma xbox one (première génération) et là je constate un jeu comme si il était en mode "dégradé".



Genre j'ai l'impression que mon jeu est en 480p. J'ai regardé des vidéos de gameplay du jeu sur YouTube, et dans mon jeu je constate qu'il manque de la végétation, il y a énormément d'aliasing, c'est "flou".. enfin c'est bizarre.



J'ai lancé un autre jeu, pas de problèmes.

J'ai désinstallé et réinstallé le jeu, toujours pareil.



Avez-vous des idées sur quoi faire ? Ma console n'est plus garantie depuis longtps déjà. Merci