Bonjour à tous.

Je profite de l’upgrade à 10€ du magnifique Death Stranding.



Personnellement je me suis une bonne grosse claque en lançant une nouvelle partie sur PS5



Par défaut j’ai lancer le jeux en mode qualité et c’est vraiment magnifique et fin avec une distance d’affichage monstrueuse.

L’image est aussi très fluide pour moi on est sur du 60fps.



C’est là que je comprend pas!

Entre les divers site on a une contradiction.

Le mode qualité est en 4K native avec 30 ou 60fps???

Perso je ne crois pas au 30 car c trop fluide.

Donc si c’est le cas, qu’elle est l’interêt du mode performance?

Celui ci est annoncé en 4K reconstruite et du 60fps?



En clair c quoi la vérité?

Il y a des infos de Digital Foundry?

Hallucinant que tout les sites et YouTube annonce des informations qui sont fausses