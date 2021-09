Zoo arrive en multi:Le mode démolition de retour:Nouvelle map Contagion Armada:Un nouveau type de coffre plus dangereux dans Contagion (coffre noir):Warzone, le mode clash:S'inspirant de Warzone Rumble, un deathmatch basé à Verdansk, Clash prend des zones sélectionnées de cette carte massive et oppose deux équipes de 50 contre 50 dans un combat à respawn illimité pour 500 points. Qu'il s'agisse du centre-ville, du Boneyard ou même de la zone de largage populaire de l'Usine, votre mission dans ces zones de Clash reste la même : gagner des points en éliminant des ennemis et en remplissant des contrats pour obtenir des récompenses en cours de match, et récupérer des powerups sur les ennemis vaincus qui donnent des capacités qui changent le jeu.Il s'agit d'un Deathmatch en équipe à une échelle épique, avec tous vos loadouts accessibles, ainsi que le Ping et le système d'armure, l'argent, les stations d'achat et les véhicules des modes Battle Royale et Pillage.Préparez-vous à vivre les plus grands combats d'équipe de la Warzone et pensez à mettre à jour vos chargements : vous y aurez accès dès la sortie, ce qui vous permettra d'utiliser vos armes habituelles ou de monter en niveau et de relever les défis de camouflage pour les armes de Black Ops Cold War et Modern Warfare.Nouveau mode Warzone, Iron Trials 84:Vous considérez-vous comme un opérateur de niveau 1 du plus haut calibre ? C'est maintenant l'occasion de le prouver : Seuls les plus forts survivent dans le mode Battle Royale le plus difficile jamais proposé à Verdansk ! Faites preuve de votre maîtrise de tout l'arsenal d'armes, prouvez que vous pouvez gérer n'importe quelle fusillade avec n'importe quel type d'armement, et gagnez une carte de visite exclusive pour prouver votre valeur. Les règles ont changé. Voici comment fonctionne le mode :- Santé et régénération : Une volonté de fer et une solide constitution sont nécessaires pour survivre, alors attendez-vous à ce que votre santé de base soit augmentée et que votre taux de régénération soit également modifié. Cela affectera la sensation de combat, le temps de combat, l'arme, la Perk et la viabilité de l'équipement, car le jeu entier est effectivement modifié !Chargements : Il n'y a pas de passe-droit dans ce mode ! Les drops de chargements complémentaires ont été supprimés, ce qui signifie que vous devrez acheter votre armement préféré. Le coût d'une station d'achat a également augmenté.Goulag : Le Goulag est ouvert, mais l'accent est mis sur le combat en un contre un contre votre adversaire. Pas d'akimbo. Pas de fusils semi-auto ou entièrement automatiques. Presque aucun équipement tactique. La seule chose qui se tient entre vous et le redéploiement est l'agilité de votre doigt de gâchette. Vous gagnez le goulag ? Vous pourrez alors vous redéployer à Verdansk... avec l'arme et l'équipement que vous portiez à la fin de votre combat au Goulag !Supplémentaire : Attendez-vous également à des modifications supplémentaires des éléments environnementaux et à une variété d'aspects importants qui ont un impact sur votre expérience de la Warzone. De plus amples informations seront bientôt disponibles.Armes classifiées : Assurez-vous d'avoir [[CLASSIFIÉ]] car elles peuvent [[CLASSIFIÉ]], des informations critiques qui, nous l'espérons, ne seront pas [[CLASSIFIÉ]].Il n'y a pas de trophée de participation pour ce mode, soldat : Seuls ceux qui se classeront premiers recevront la carte de visite exclusive !L'Évent "Les nombres":Initialement installées au début de la saison, les stations de diffusion mobiles autour de Verdansk vont bientôt commencer à amplifier les bandes du "Programme Dragovich" - alias les diffusions de nombres - dans toute la région.Ces enregistrements sont au cœur de l'événement Nombres, un flux de récompenses à durée limitée pour les opérateurs assez courageux pour enquêter sur ces camions placés par Perseus. Cet événement à durée limitée débutera le 21 septembre à 10 h PT. Bien que les opérateurs aient récemment signalé des bruits et des vues étranges à proximité de ces camions, il existe deux incitations pour quiconque souhaite interagir avec ces stations de diffusion mobiles.La première est un bonus instantané de 2 000 $ en espèces dans le match en cours, plus que suffisant pour un ensemble de plaques d'armure dans une station d'achat. Le second est directement lié à l'événement Nombres à durée limitée : pour chaque station d'émission mobile unique activée pendant l'événement, vous recevrez une récompense exclusive telle qu'un autocollant, une carte de visite ou un charme, en plus de l'XP.En plus des neuf défis dans Warzone centrés sur les stations d'émission mobile, l'événement Nombres comprend également un ensemble de neuf défis dans Black Ops Cold War basés sur les nouvelles cartes et les nouveaux modes de la Saison 5 Reloaded. Grâce à ces défis, vous pourrez débloquer encore plus de récompenses cosmétiques, ainsi qu'un autre jeu d'arcade pour votre collection Black Ops Cold War. Bien que ce prix soit un secret, voici notre indice clé : il n'y a pas de patchs Billy Club pour ceux qui jouent à ce classique de l'arcade rétro et atteignent 35 000 points ou plus.Les Saï en récompense de l'évent:L'Agent Hudson en skin:Pack skin limité Juge Dredd:Plus tard dans la saison, le Pack Tracer à durée limitée : Judge Dredd Store Bundle sera disponible à l'achat. Ce pack comprend deux nouveaux skins d'opérateurs légendaires pour Beck : "Judge Dredd" et "Comic Strip", une variante en noir et blanc du justicier.En plus de ces deux skins, le pack comprend trois modèles d'armes : le SMG "Jugement rapide", le fusil d'assaut "Fusil de l'arbitre" et le pistolet "Justicier", basé sur l'arme standard de tous les juges. Il possède également le coup de grâce "Incendiaire", le charme d'arme "Livre de la loi", l'accessoire de poignet "Montre du juge", ainsi qu'une carte de visite et un emblème animés.Skin d'arme bateau pirate:La mise à jour de mi-saison débute avec le Pack Tracer : Bateau fantôme, qui comprend le Blueprint de l'arme du fusil tactique "Hollandais Volant", d'inspiration spectrale et ultra rare. Hantez les sept mers avec ce nouvel armement ou utilisez le SMG "Keelhaul" pour faire marcher vos ennemis sur la planche.