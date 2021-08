Enfin ! Je vais pouvoir gouter a ce fameux Goty 2020.Comme je ne l'ai jamais fait, le portage PS5 tombe à pic (Surtout avec la synchro labiale japonaise pour plus d'immersion).J'ai entendu beaucoup de bien à propos du jeu, j'espère ne pas être trop déçu.

posted the 08/19/2021 at 04:32 PM by eyrtz