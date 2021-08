Bonsoir/jour tout le monde.Beaucoup voit Valheim comme un Darksouls dans les combats ou Oblivion .. pour ma part n'ayant jamais touché à un Darksouls je suis plutôt d'avis avec la synchro du contre à Zelda Botw comme ça marche à la frame. J'en suis à plus de 20heures de jeu et même si le jeu est en pixel art, la musique est divine et le meilleur c'est qu'il y a de magnifique shader.Durant mes sessions de jeu j'ai eu un flash, j'avais valheim mais je voyais une autre image.Qu'en pensez vous ?

Who likes this ?

posted the 08/19/2021 at 02:26 AM by sylphide