Hello gamekyo,On se met en mode believe.Quel potentiel gros événement vous hype le plus entre:Qui verrait le retour du plus badass des batman pour beaucoup (moi je suis team batfleck à mort ça bouge pas) feat supergirl et plein d'autres surprises?Bien sur on n'a pas grand chose de confirmé pour ces 2 films, mais admettons que ce soit vraiment vrai pour spidey, quel film vous hyperait au max du max entre ces 2 là?C'est dur de choisir, mais pour une fois, je suis team marvel, ce film aurait un potentiel DINGUISSIME.IMAGINEZ juste l'entrée de Tobey en mode badass.