Coucou tout le monde,En ce jeudi soir, je vous propose de découvrir le 2ème chapitre de. Disponible en téléchargement en HD, vous pouvez si vous le souhaiter le lire directement sur le sitequi a accepté de diffuser mes trads de comics alors que ce n'est pas vraiment sa spécialité et je les en remercie.J'aimerais également revenir sur mon post précédent dans lequel je vous avais proposé le chapitre 1. J'ai réussi à dégoter la versionqui est sortie en 2019. En fait, elle correspond au premier volume qui comporte 7 chapitres et dont des modifications mineures ont été apportées comme la police d'écriture pour différencier les "gentils" des "méchants", des dialogues quelque peu remaniés et de nouvelles bulles. Du coup, j'ai décidé de me baser sur cette version "repaint" comme disent les américains.De ce fait, j'ai modifié intégralement le chapitre 1 que vous pouvezou. Comme je vous le disais la dernière fois mais je m'étais trompé, la série n'est pas terminée et comporte à ce jour 12 chapitres (et non volumes) car le 13ème, prévu fin juin, a vraisemblablement pris du retard. En attendant la suite, je vous souhaite une belle soirée.