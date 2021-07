L'annonce du troisième volet du RTS star de Relic, company of heroes est sortie de nulle part hier, et ça annonce de bonne chose, exit le front russe (d'après les infos) et bonjour la méditerranée et le sud de l'Europe comme l'Italie, à la fin du trailer, on peut apercevoir le désert et surtout ce qui ressemble fortement à l'Afrikakorps d'Erwin Rommel, place au trailer, et à un peu de gameplay, je reste surpris que gamekyo n'ait pas partagé l'info.Ah oui dernière info et pas des moindres, vous pouvez jouer au jeu et participer au développement maintenant en vous inscrivant sur le site