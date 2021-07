Dessin

Quand je pense que j'avais une telle perle sur ps3 et que je n'ai jamais pris la peine de lancer ce jeu, j'ai une terrible envie de retourner dans le passé et me foutre des claques. Mais quel gros con j'étais. The last of us Part 1 est magnifiquement rythmé et chacunes des rencontres fait sens et sert l'histoire. Malheureusement, je m'étais fait divulguer la fin du jeu et, malgré celà, j'ai pris plaisir à parcourir les avantures de nos deux protagonistes. La difficulté est bien dosée et la durée de vie est parfaite. J'ai qu'une seule hate, c'est de lancer la partie 2.Cependant le jeu n'est pas exempt de defaut. La partie TPS est parfois hasardeuse et je trouve que la fin manque de panache. Parfois, le jeu est légèrement frustrant à cause du gameplay et la rigidité du perso (mais c'est compréhensible pour un jeu qui date de 2013).Comme d'habitude, j'en profite pour poster mes dessins: