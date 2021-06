ILS SONT ARRIVÉSAprès un assaut explosif, une mystérieuse armée extraterrestre a envahi l'île.Sous la direction de la professeur Slone, l'institut Onirique (IO) a décidé de prendre les armes pour la repousser. tout en combattant au cœur du chaos, découvrez des personnages qui acceptent cette invasion, d'autres qui s'y opposent, ou d'autres encore qui veulent juste continuer à pêcher tranquillement. le destin de l'île est en jeu.SOUCOUPES VOLANTESLes ovnis ne sont plus réservés aux extraterrestres. abattez les soucoupes ou détournez-les pour en prendre le contrôle. survolez l'île avec votre section pour attaquer vos adversaires, soulevez tout ce qui n'est pas fixé au sol ou projetez des véhicules en fuite.INNOVATIONS DE L'IOL'institut Onirique a déployé un arsenal sophistiqué pour repousser l'envahisseur extraterrestre. inspectez les environs grâce au scanner de l'envahisseur extraterrestre. inspectez les environs grâce au scanner de reconnaissance, tirez à travers les structures avec le railgun et profitez de la polyvalence du fusil à impulsion. les extraterrestres possèdent eux aussi des technologies uniques, dont le pistolaser de Kyméra. d'autres seront ajoutées au fil de la saison !.RECRÉEZ D'ANCIENS MODÈLESL'arrivée des soucoupes s'est accompagné d'une pluie d'écrous et de boulons, qui constituent un nouveau matériau de fabrication ! grâce à eux vous pouvez créer des armes jusque-là remisées. transformez un fusil d'assaut en fusil d'assaut à rafale, un pistolet-mitrailleur en pistolet-mitrailleur à tir rapide et un fusil à pompe en fusil à pompe à levier.CRÉEZ VOTRE EXTRATERRESTREObtenez le passe de combat de cette saison pour recevoir immédiatement la tenue de Kyméra, un extraterrestre à personnaliser vous-même. tout au long de la saison, ramassez des reliques extraterrestres pour déverrouiller des styles supplémentaires, puis associez différentes formes de tête, couleurs d'yeux, motifs de peau et autres pour créer une apparence rien qu'à vous. découvrez les styles de Kyméra, le retour des étoiles de combat et les autres récompenses du passe de combat dans le jeu.Bande-annonce de l'histoire de Fortnite Chapitre 2 - Saison 7:Fortnite Chapitre 2 - Saison 7 | Présentation du Passe de combat:Morty marteau (compris dans le passe):PS: Rick ne parle pas, d'un côté vu son langage c'est logique ils vont pas mettre un perso bourré qui insulte.Tenue noire de Superman:Petite info avec la nouvelle update dont la nouvelle saison update graphique pour les joueurs PC de Fortnite, il sera possible de passer les graphismes en mode "Épique" afin de bénéficier de meilleures fonctionnalités de post-traitement, d'effets améliorés pour les nuages et la tempête, de simulations de fumée et de liquide plus réalistes, et d'une qualité d'ombre accrue.Pour ce qui est de Samus et son teasing dans le comics de Batman X Fortnite, Epic n'aurait pas eu les droits rien d'officiel ça vient de Shiina BR et ses sources, peut être une surprise à l'E3 qui sait.Je pense avoir fais le tour, pour ce qui est du skin secret c'est encore trop tôt pour savoir.