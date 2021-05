Salut les gamers !Ca faisait un moment que j'avais pas refait de vidéo, du coup je me permets de vous partager ma p'tite dernière. Cette fois-ci c'est Little Nightmares 2 qui a fait l'objet d'un rêve, ou disons plutôt d'un cauchemard...

Like

Who likes this ?

posted the 05/13/2021 at 12:42 PM by oniclem