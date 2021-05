-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette semaine j'ai lancé mon podcast, intitulé, l'objectif est de partir à la découverte des créateurs français de jeux vidéo. Pour cela, l'idée est de recevoir à chaque épisode, un ou plusieurs invités, créateurs français de JV, pour qu'ils nous dévoilent leurs parcours, leurs projets, leurs inspirations, et bien d'autres choses encore.Pour cet épisode pilote j'ai eu la chance de recevoiret, les cofondateurs de la. Studio que vous connaissez peut-être pour le très boninspiré deet reprenant des mécanismes présents dans, sortie en 2017.Lors de mon entretien avec eux nous avons pu notamment discuter de, le prochain projet à venir du Studio. Ce dernier est unempruntant àpour son aspect gestion d'un groupe de petites créatures obéissantes. On y retrouve aussi dupour son orientation action et la verticalité de son gameplay.

Who likes this ?

posted the 05/09/2021 at 10:21 AM by chezmaxwell