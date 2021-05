Salut tout le monde.La semaine se termine et v'là-ty pas qu'un nouveau trailer spoilant à gogo FFVII Remake Intermission vient de sortir.Ça tombe bien : j'ai passé ces derniers jours sur une vidéo pour parler des personnages secondaires qui marqueront la suite du Remake.Bon visionnage.Et vous => quels sont les personnages que vous attendez le plus au tournant et pourquoi ?