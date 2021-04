Les amis bonjour,J'espère que vous allez bien en ces temps compliqués. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles ces derniers mois, mais les évènements que vous connaissez ont fait qu'il a été difficile pour moi sur un plan personnel et professionnel de communiquer tout comme le reste de la team TFE. Toutefois, ce n'est pas parce que nous ne donnons pas ou peu de nouvelles que nous vous avons oubliés.Aujourd'hui, les nouvelles sont d'ailleurs plutôt bonnes. Comme cela a été annoncé sur nos réseaux sociaux, la team a accueilli dernièrement Davebond, un nouveau compagnon de route qui sera là pour nous épauler dans tous les domaines même si son rôle sera principalement la création des .psd sur lesquels d'autres membres, moi y compris, allons travaillé, mais surtout sur une relecture approfondie de la traduction.Contrairement à auparavant, et vous le verrez particulièrement dans les chapitres du tome 7 (même si c'est aussi le cas dans ce tome 6), la traduction, bien qu'elle restera relativement fidèle à ce qui est dit, sera moins littérale. Au contraire, les dialogues seront moins robotiques, beaucoup plus vivants avec des termes et expressions en relation avec notre époque, et surtout liés avec ce qui se passe sur les images ce qui n'était pas toujours le cas (l'auteur s'étant parfois trompé).De plus, nous avons décidé de diffuser désormais les chapitres de manière hebdomadaire. Chaque mercredi, normalement, vous pourrez via nos réseaux sociaux, le nouveau site de TFE et les sites partenaires, télécharger ou lire les chapitres avant de retrouver le lien de l'intégralité du tome ici sur ce site. Cette décision a été prise dans le but de pouvoir avoir toujours quelque chose à vous proposer et que vous n'attendiez plus pendant des mois des nouvelles de notre part.Enfin, je tiens également à remercier personnellement toutes les personnes qui ont contribué à financer nos futurs travaux, c'est-à-dire à l'achat des raws japs en version numérique pour une qualité optimale. En attendant le lien pour télécharger le tome 7, je vous invite sur cette page pour récupérer déjà le tome 6. A très vite