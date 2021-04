Bonjour à tous,



J'écris rarement pour donner mes impressions sur un jeu mais les 7-8 premières heures d'Outriders me donnent envie de m'exprimer !



Je n'attendais pas spécialement le jeu, je n'avais même pas fait la démo et ce que j'avais pu en voir m'avais laisser de marbre.



Ayant une Series X avec le GamePass, je lance le jeu hier pour lui donner une chance...



En début de partie, les prémices de l'histoire et les personnages me semblent très clichés et génériques et ne laissent rien présager de bon.



Puis peu à peu les possibilités de gameplay sont présentées et, de fil en aiguille, je me surprend a accroché à la proposition du jeu qui se situe entre un Gears pour le coté couverture, un Borderlands pour le loot et un Mass Effect pour les pouvoirs.



Et le tout fonctionne extrêmement bien ! C'est très dynamique, assez jouissif et le tout tourne très bien en 60 fps en solo comme en multi. Le mode en ligne est d'ailleurs hyper appréciable pour jouer entre amis ou avec des inconnus. Chaque joueur possédant une classe choisie en début de partie, le tout se révèle assez complet. Le côté RPG est clair sans trop en faire, idem pour les menus qui sont très claires (suffisamment rare pour être précisé).



Le jeu n'est cette pas une prouesse technique mais la DA propose quelques jolis paysages et le tout est propre.



L'histoire quant à elle se développe doucement et propose finalement un univers assez cohérent !



Les seuls reprochent sont liés au fait que les niveaux soient très clos, avec quasiment aucune interaction avec les décors. Les coupures en jeu sont également nombreuses pour passer d'un secteur à un autre avec des cinématiques d'un autre temps... Le jeu est assez raide globalement.



J'ai bien hâte de voir les premiers tests et d'en savoir plus sur la durée de vie et la rejouabilité !



L'avez-vous essayé, qu'en pensez vous ?