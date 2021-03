Bonsoir a tous.Une question technique qui le prend la tete depuis un bout de la soiree.Quand j’appuis sur le bouton info de ma TV j’ai le bandeau d’information qui s’affiche avec la resolution le nom de source ect....Sur la droite il y le symbole du son et LA j’ai besoin d’infoIl est des fois symbolise par deux petites enceintes avec un A au centreQu’est ce que cela signifie? Des fois j’ai juste les deux petites enceinteC’est quand j’utilise la PS5 par’exemple.

posted the 03/30/2021 at 09:06 PM by hebuspsa