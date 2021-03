Bonjour, j'ai une TV 4K et une ps4 pro et un câble High Speed ( 2.0 ).



Quand je jouais à un jeu compatible HDR, je crois que ça bloquait la résolution à 1080p.



J'ai découvert hier dans les paramètres de ma TV qu'il fallait "activer" les ports HDMI 2.0a afin de bénéficier des meilleurs performances (alors que je suis geek et que je m'y intéresse, je n'imagine même pas le grand public).



Cela m'a conduit à me renseigner sur le type de câble HDMI que j'utilise ( high speed 2.0) et si celui-ci est le meilleur.



Je vois sur internet qu'il existe des câbles HDMI premium 18 Gbps. Apparemment ils sont compatibles HDR 10 et 10+, ce qui n'est pas le cas des câbles HDMI High Speed.



Donc en gros, y a t-il un intérêt à utiliser ce type de câble sur PS4 pro ( ou sur PS5 car je l'ai aussi), est ce que cela permet de jouer en 4k + HDR + 60 fps dans compromis ?



Merci si l'un de vous à des connaissances dans ce domaine car je trouve que c'est très compliqué même quand on s'y intéresse. Et je ne parle même pas de YUV / RGB..