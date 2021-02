Bonjour à tous.



Je joue à Monster Hunter World depuis la sortie en 2018 j'ai plus de 500h dessus ( je suis RC 145) j'ai juste fait une pause depuis début 2020.



Aujourd'hui j'aimerais bien m'y remettre sérieusement afin de faire les quêtes qu'il me manquait, j'ai arrêté après le Shara Ishvalda et débloqué le fief glorieux.



Je souhaiterais savoir si parmi vous il y a des joueurs de Monster Hunter World Iceborne sur ps4 ou ps5 avec un bon niveau ou alors si vous connaissez des groupes discord ou autres avec des bon joueurs je suis preneur.



Merci d'avance.