Bon voilà un petit hors sujet (oui oui c'est moi qui reproche à certains d'en faire) pour vous informer de l'ouverture demain de mon exposition photo à Saint Prix dans le Val d'Oise.Infos et horaires ici : http://www.saintprix.fr/2021/02/09/exposition-de-photographies-sebastien-hirsch-du-20-fevrier-au-4-mars-2021 Je serai présent tout le temps aux horaires indiquésMerci à tous ceux qui viendront, ce week end il va faire très beau, juste à côté y'a la forêt de Montmorency, donc une bonne idée pour se changer les idées en famille si vous êtes pas trop loin

posted the 02/19/2021 at 03:09 PM by superpanda