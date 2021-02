Dessin

Cette semaine j'ai eu peu de temps pour dessiner donc je vais partager des dessins qui ne sont pas forcement finis. Le premier provient de afro-samourai; un jeu que j'avais adoré sur ps3. Le dessin n'est pas fini mais cette version est suffisante pour faire une gravure sur bois.Ensuite je continue dans creation de la team power rangers version viewtiful joe (si vous voulez voir le ranger rouge il est dans mon précédent article).Et pour finir: un exercice 3 cases une chute. Cela consiste a faire une histoire en seulement 3 cases. Histoire qui s'inspire de femme qui est prof de maths.Vous pouvez me suivre sur instagram: https://www.instagram.com/julien_drawingart/?hl=frN'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like (ça coute rien et ça fait plaisir