Bonjour à tous,



Je vois que THE DIVISION 2 est à 9€ dans pas mal de boutique en ce moment.



Ne l'ayant pas testé à sa sortie, j'ai 2 questions :



- Qu'en avez vous pensé ?



- Pouvez vous me confirmer qu'une version ONE me permettra bien de jouer sur Series X avec les MAJ prévues la semaine prochaine (60fps/4K) ?



Merci à tous et bon weekend !