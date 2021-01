Dessin

Pour ce concours, il n'y aura pas de jaloux et tout le monde sera sur le podium. Nous sommes trois à participer. Je vous demande donc de désigner votre dessin préféré et de laisser un petit commentaire. Il faut savoir qu'on passe du temps sur ces dessins (et nous ne sommes pas tous des professionnels), donc un petit mot d'encouragement ça fait toujours plaisir. Je rappelle le thème principal était: un perso féminin provenant du JV. Il y avait des contraintes secondaires que j'ai la flemme de réécrire.1) Le premier dessin a été fait par votre serviteur (au chiotte la galanterie). Il s'agit d'Aloy de Horizon Zero Dawn dans le style Chibi (contrainte 1) et j'ai essayé de faire une scène comique (contrainte 3). Mais comme j'ai un humour de merde, celà va surement faire rire que moi. Pour vous donner une idée, j'ai mis 15 heures pour faire ce dessin. C'est drole de se dire que j'ai passé plus de temps à faire le dessin que sur le jeu (ma carte graphique m'a laché une semaine après l'achat). Vous pouvez me suivre sur instagram https://www.instagram.com/julien_drawingart/?hl=fr2) Une illustration de HollicDraw (qui n'est pas membre du site à ma connaissance). Il s'agit de Red de Transistor. Il faut dire qu'elle s'est faite spécialiste en Fanart des jeux de Supergiant Games. Dans ce cas, peu de prise de risque car elle n'a pris aucunes des contraintes secondaires. Je plaisante, j'adore son style. Vous pouvez la suivre sur instagram https://www.instagram.com/holicdraw/?hl=fr3) Je n'ai pas besoin de présenté le dernier dessinateur car très actif sur ce site. Il s'agit de @Sora78. Il a choisit de representer le personnage d'Aqua de Kingdom Hearts. Je ne connaissais pas ce personnage et rien que pour ça il mérite mon vote. Il a choisit la seconde contrainte: nuance de gris.C'est à vous de voterEt merci de laisser un petit commentaire histoire de nous motiver pour un second volume. D'ailleurs si vous avez des propositions pour le second concours je suis preneur.