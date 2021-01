Dessin

C'est le dernier rappel avant le concours de dessin. Pour l'instant nous sommes trois à participer (c'est deux de plus que prévu ). Le thème imposé: un personnage féminin provenant du monde du JV. Il faut aussi chosir l'une des contraintes suivantes:1) Contrainte 1: le/les personnages doivent être dessinés dans un style Chibi2) Contrainte 2: le dessin doit être fait en nuance de gris3) Contrainte 3: le dessin doit représenter une situation comiqueDeux choses: j'accepte que du Pegi < 16 et il faut toujours signer son dessin. Bien sûr, je n'accepte pas le plagiat. Vous pouvez m'envoyer vos dessins à cette adresse gkdessinconcours@hotmail.com ou utiliser #GKDessinConcours si vous publiez votre dessin sur instagram. La date limite pour me rendre le dessin est le 2 février. Le vainqueur sera désigné par la communauté. Voilà voilà.... si vous avez des questions vous pouvez les poster en commentaire. Si il y a suffisamment de participants, il y aura un prix (très modeste car c'est moi qui finance).Pour la prochaine fois, je ne pense pas faire ça sous la forme d'un concours. Je vais juste donner une idée de thème mais vous étes libre de m'envoyer ce que vous voulez. Concernant le prochain thème j'hésite encore entre (1) Faire un dessin à la paper like (ex: paper F-zero ou Paper Zelda) (2) Faire un dessin sur un jeu oublié.En attendant voici un petit Fanart de mon tout premier jeu video: Spy Vs Spy sur Master System (d'ailleurs c'était mon seul jeu sur cette console avec Phantasy Star). Comment trouvez vous le design des persos?