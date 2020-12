Tiré du MMORPG,sud coréen de,spécialiste des jeux de combat 2D/3D comme leset autres(Strive sur PS4/5 & PC_ Trailer ) s'occupera d'adapté la licence Dungeon and Fighters (DnF).Autre adaptation de cette licence:Texte source ( jeuxonline.info

Signé par le studio Neople (Dungeon Fighter Online), le Project BBQ est présenté comme un MMO d'action, immergeant les joueurs dans un monde ouvert et dont le gameplay repose notamment sur des donjons instanciés.

posted the 12/26/2020 at 08:48 PM by bogsnake