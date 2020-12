Bonjour à tous , Je sais qu’il y a des gens qui s’y connaissent bien en casque audio . Ma femme m’a offert un casque Sony WH-1000X m3 Le but étant de regarder des films et jouer à la ps5 avec. Ma télé est une Panasonic GZ1500. Mais le casque se connecte à la manette ps5 en filaire à priori mais en Bluetooth je ne peux connecté ni la télé ni la ps5 si j’ai bien compris ?

posted the 12/25/2020 at 10:54 AM by wazaaabi