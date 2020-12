Bonjour à tous, Je commence à me familiariser avec ma Series X depuis 2 semaines. Je rencontre pas mal de problèmes avec l'application Xbox sur mon téléphone : - Lorsque j'enregistre des captures lors de mes sessions de jeux (images ou vidéos), il arrive souvent que malgré la notification sur mon portable, ces dernières ne soient pas consultables sur le téléphone...(message d'erreur) ; -L'onglet captures de l'application n'offre qu'un aperçu partiel de ces dernières, parfois uniquement les vidéos ... Suis je le seul à rencontrer ce problème ? Avez vous une solution pour que le tout fonctionne parfaitement sans avoir a re-télécharger les captures sur le XboxLive depuis ma Xbox ? Merci beaucoup et bonne soirée à tous !

posted the 12/22/2020 at 06:15 PM by gutter