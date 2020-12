Bonsoir à vous,



J'espère que vous allez bien en ce début de mois de décembre.

Je viens à vous car il y'a quelque chose que je ne comprends pas.

Il y'a quelques jours, j'ai acheté une Playstation caméra pour la PS5 et jusque ici tout va bien. Je l'ai testé, elle fonctionnait très bien et aujourd'hui, je me suis dit; "tient essayons de faire un live Twitch avec" et RIEN NADA.

Elle n'a jamais voulue fonctionner. J'ai eu deux messages :



CE-116867-9

et

La PlayStation Camera n'est pas connectée.



- J'ai bien vérifié le port USB il était bien dedans.

- J'ai essayé de Streamer sur Dreams (donc un jeu PS4 est-ce que c'est ça qui a???)

- J'ai bien regardé tous les paramètres et tout était aux vert.

- J'ai essayé par la suite sur AstroPlayRoom et la ça à fonctionné..



À n'y rien comprendre perso..

Si jamais vous avez des infos, hésitez pas à partager ^^

Merci !