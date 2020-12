16 décembre.Map pour Warzone à savoir l'île de la renaissance.Nouveau opérateur du nom de "Stitch"Quelques screens leak des maps :Apocalypse:Mall at the pines:Skins opérateurs (enfin!):Les 4 maps de la saison 1:Maps 6vs6• Mall• Raid de Black ops 2• Apocalypse• EchelonMap bombe sale 20vs20:- Dune (Satellite en plus grand)