Salut a tous

Je recherche 3 articles actuellement et pour le coup niveau budget je suis un peu serré (soin de santé pour un de mes kids)

Je cherche un ecran de pc compatible hdmi 2.1 optimal pour la play 5 et la serie.

Je suis parti sur le modèle LG ULTRAGEAR 27GN750-b en 27’´ dispo a 279 Ur la fnac. Des avis ?

Je cherche un cpl et je suis parti sur le t-p link tl-8015p par 2 a 65€ sur cdiscount. Y a t’il mieux ? Et dans un tranche de prix proche possible d’avoir 4 cpl ?



Et je cherche une chaise de bureau pour jouer. Alors j’ai pas envie de tomber dan le piège du gaming chair si pas nécessaire mais si ce sont les mieux ras. Je n’ai aucun modèle en tete car j’y connais rien



Merci d’avance pour votre aide