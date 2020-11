Salut, je suis en train de câbler mon réseau internet, j'ai que 4 prises et 4 connecteurs de l'autre côté qui seront brancher sur un switch gigabit mais à mis chemin j'ai eu un doute du coup je viens vers vous pour avoir quelques avis.Sur les prises murale j'ai le choix entre la ligne A ou B pareil sur les connecteurs de l'autre côté.J'ai pas chercher à comprendre et j'ai mis la ligne A.Mais apparemment la ligne A c'est les normes nord américaine en France ça serait la B (c'est con j'avais 1 chance sur 2)Bref vous pensais que je peux laisser comme ça ou pas?

posted the 11/25/2020 at 06:13 PM by eldonito