Hello ! Je sais qu'il y a pas mal de fan ici , je me permet de partager , J'ai commencé à restaurer Ghosts le chef d'oeuvre d'Mj oublié et jusque là introuvable ou en qualité vhs en 4:3 au programme rajout d'fx sans dénaturer l'oeuvre et bien sur gros lifting ! Extrait de 10 min sur les 40 du court métrage :