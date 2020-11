Bonjour a tous, j'ai acheté une ps4 fat sur le bon coin, le mec m'avais prévenu que la ps4 s'éteint souvent après 1h de jeux et que le ventilo a etait nettoyer.

Je le test est la console fais un bruit d'enfer, je sais pas si ça du ventilo ou le lecteur cd.

Je le démonte, la consoles est bien nettoyé et je change aussi le ventilo (je pense l'avoir cassé après mon 1er montage) et toujours ce bruit.

Le bruit cesse quand je bouge la consoles.



La consoles est ouvert sur la video mais c'est pareil refermé.

Quelqu'un a une idée ou viens ce bruit ?



https://m.youtube.com/watch?v=ndawPx_Ov5Q