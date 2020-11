Pour commencer le pré DL commence aujourd'hui surconsoles et pc.Ils ont mis à jour et dévoilé le poids du jeu sur toutes les plateformes. Ça inclut tous les modes de jeu :PlayStation 4 : 95GBXbox One: 93GBPlayStation 5 : 133GBXbox Series : 136GBPC : 125 GBSur la boîte de Cold War PS5 on lit qu'il faut réserver 285 GB ce qui est probablement le poids du jeu avec tous ses modes + Warzone + tous les futurs DLC.Nuketown 84 arrive le 24 novembreEt dès le 10 décembre la nouvelle map de Warzone pour coller à Cold war et de nombreux modes de jeu, maps zombie, nouvelles armes ect.