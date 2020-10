Une longue vidéo de gameplay pour Scorn

Après une certaine période de silence,revient avec une longue vidéo de gameplay pour montrer que les choses prennent doucement forme sur le plan technique et que les promesses sont tenues : un FPS pas comme les autres, expressément lent dans ses déplacements pour pousser l'ambiance et la solitude dans cet univers sans narration autre que l'interprétation que l'on fera de la situation et des décors.Toujours pas de date en revanche mais ça reste prévu sur PC et Xbox Series, et directement dans le Game Pass.