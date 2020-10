Spider-Man : Miles Morales continue de se dévoiler, avec sa tenue spéciale chat

Game Informer continue de nous servir dusur un plateau avec deux nouvelles vidéos dont une qui fait déjà chavirer les cœurs des fans de félin avec la tenue « Spider-Cat » (à débloquer après une quête annexe), incluant un sac à dos abritant l'animal roi qui pourra vous prêter patte-forte en combat. Et là, ça sent tout de suite le GOTY.On retourne patienter jusqu'au 19 novembre, date du lancement de cet épisode sur PS4/PS5, en rappelant que la version Next Gen proposera une édition Ultimate incluant un remaster du premier épisode.