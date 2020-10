NFS Hot Pursuit Remastered confirmé

Si vous étiez là le week-end dernier, vous ne serez pas surpris en découvrant l'officialisation dequi arrivera donc officiellement le 6 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis une semaine plus tard sur Switch.Dans le détail :- 4K/60FPS sur PC- 4K/30FPS ou 1080p/60FPS sur PS4 Pro et One X- 1080p/30FPS sur Switch- Nouveau mode photo- La totalité des DLC inclus- Total cross-playPour l'anecdote, il s'agit de l'avant-dernier épisode produit à l'origine par Criterion, ceux-là même qui viennent de reprendre en main la licence pour un futur épisode encore non dévoilé.