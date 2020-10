[Rumeur] Outriders possiblement reporté

On le pensait présent pour le lancement de la nouvelle génération, et l'absence d'annonce laissait du coup entendre une arrivée pour fin novembre voir décembre, mais il se pourrait bien quesoit tout simplement reporté à 2021.Ce TPS axé coopération signé par People Can Fly (en partenariat avec Square Enix) a en effet cette nuit eu droit à la création d'une nouvelle fiche sur Steam, incluant un pack d'objets bonus, ce qui n'a rien d'étrange si ce n'est que la fiche en question ajoute une date de sortie précise : le 2 février 2021.Un report qui expliquerait le silence de Square Enix sur le sujet et ne reste qu'à attendre une confirmation officielle.