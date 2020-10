DiRT 5 continue de préparer sa sortie en vidéo

Que ce soit sur PlayStation 5 ou Xbox Series X/S, le lancement de la nouvelle génération ne laissera pas beaucoup de choix aux amateurs de jeux de caisse puisque seulrépondra à l'appel de la transition, en attendant que Gran Turismo, Forza et autre Need for Speed veuillent bien se placer sur la ligne de départ.Voici donc une nouvelle vidéo de gameplay pour le concerné qui permet à Codemasters de rappeler que l'upgrade Next Gen sera gratuite, que ça pourra booster en 120FPS sur Next Gen et que le cross-save ne sera disponible que sur supports Xbox, à un petit détail près : les joueurs PS4 puis PS5 pourront au moins récupérer leurs créations Playgrounds (car enregistrées directement sur les serveurs de l'éditeur).