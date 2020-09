Tekken 7 : Kunimitsu pour démarrer la Saison 4

Le premier représentant de la Saison 4 desera donc une femme avec une nouvelle Kunimitsu (la fille de l'originale), prévue d'ici la fin d'année avec son propre stage et surtout la MAJ gratuite qui ajoutera de nouvelles attaques pour la totalité du casting, des améliorations de matchmaking et le nouveau rang God Omega.Un épisode toujours en très bonne forme donc, et qui continue d'attirer sur la longueur puisque Katsuhiro Harada en annonce 6 millions d'unités écoulées dans le monde, pour une saga qui a maintenant passé le cap des 50 millions.