Asterix & Obelix XXL Romastered : premier trailer

Sans grande logique, c'est donc après le remaster du deuxième épisode puis un troisième bien inédit que l'éditeur Microids s'attarde maintenant sur, donc toujours un remaster mais cette fois du tout premier épisode sorti il y a déjà 16 ans.On sait désormais à quoi s'attendre pour le lancement prévu le 22 octobre (PC, PS4, One, Switch) mais au cas-où, on nous promet qu'il sera cette fois possible de switcher entre l'ancien rendu et le nouveau, que l'on bénéficiera d'une caméra retravaillée, d'animations totalement revues et enfin de deux nouveaux modes de jeu.