Marvel's Avengers : trailer de lancement + un dernier RDV pour le 1er septembre

Avec un peu d'avance vu que la sortie n'est prévue que pour vendredi 4 septembre (PC/PS4/One dans un premier temps),accueille déjà son trailer de lancement pour préparer les intéressés.Un trailer assez court mais nous aurons droit à une présentation finale puisque Square Enix annonce un dernier Live « War Table » pour le 1er septembre à 19h00, qui abordera le cas du contenu post-lancement (gratuit on rappelle) et la révélation d'un nouveau personnage sur le suivi. Peut-être un aperçu de Spider-Man, qui sera exclusif aux versions PS4/PS5 et attendu pour début 2021.