Nous sommes le 20 août et c'est donc aujourd'hui et même depuis quelques heures que la franchisea effectué son retour sur PC et Xbox One, directement intégré au service Xbox Game Pass, ou vendu pour 19,99€.En voici tout naturellement le trailer de lancement qui s'amuse à inclure le Major Nelson réclamant tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle aventure de la bande de crapauds musclés.