Inmost sortira vendredi sur PC et Switch

Autre titre à être sorti exclusivement sur l'Apple Arcade en fin d'année dernière,fera également route vers d'autres supports et plus exactement vers le PC et la Switch, avec une sortie qui ne se fera pas attendre puisque ça tombera ce vendredi 21 août, au doux prix de 12,99€.En voici donc un dernier trailer pour vous faire une idée de ce mélange entre platformer et puzzle-game, mettant en avant la narration avec (heureusement du coup) la présence certifiée de sous-titres FR.